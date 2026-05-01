Ailesine kızdı, motosikleti sokak ortasına yaktı

Eskişehir'de ailesiyle tartışan şahıs, sokak ortasında motosikleti bu ateşe verdi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Esentepe mahallesi Sargın Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs ailesiyle yaşadığı problemden sonra sinirlenerek sokağa çıktı. Ailesine kızgın şahıs, 06 CV 142 plakalı motosikleti ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Alevileri teslim olan motosikletin adeta kül olduğu ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı