Ailesi uyurken evi yakan babanın cenazesi defnedildi - Haberler

Ailesi uyurken evi yakan babanın cenazesi defnedildi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen İbrahim Sancar'ın ailesi uyurken evi yakması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Sancar, ikamet ettikleri Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kula ilçesine bağlı kırsal Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen İbrahim Sancar (37), eşi ve 2 çocuğu uyurken kolonya ile evi yakmış, yangın sonucunda vücudunda ağır yanıklar oluşan 37 yaşındaki İbrahim Sancar, Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Ön otopsisi Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan Sancar'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ikamet ettikleri Narıncalıpıtrak Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camiinde mahalleli vatandaşlar ile yakınlarının katılımıyla düzenlenen cenaze namazı sonrasında İbrahim Sancar'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan yangında ağır yaralanan ve sevk edildiği İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Fırat Sancar'ın cenazesi ise, anne Zeliha Sancar'ın akrabalarının ikamet ettiği Durasıllı Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip defnedilecek.

Yangında ağır yaralanan 6 yaşındaki Kader Sancar'ın sevk edildiği İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Anne Zeliha Sancar'ın ise, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.