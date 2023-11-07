Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan Fevzi Çalışkan'ın ailesinin şüpheli olarak gösterdiği Serkan Şahin, Çalışkan ailesinin evini bastığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ailenin şüpheli olarak gösterdiği şahsın evi bastığı görüntüler ortaya çıktı

Ailenin şüpheli olarak gösterdiği şahsın evi bastığı görüntüler ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan Fevzi Çalışkan'ın ailesinin şüpheli olarak gösterdiği Serkan Şahin, Çalışkan ailesinin evini bastığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım Cumartesi günü Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 13 ay önce esrarengiz şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan'ı öldürdüğü iddiasıyla suçlanan şüpheli Serkan Şahin, Çalışkan'ın ailesinin evini basmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce telaşla çatıya çıkan Serkan Şahin, çatıda bulunan kiremitleri aşağıya atmıştı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.