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Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat, kaynanasını bıçakla ağır yaraladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat, kaynanasını bıçakla yaraladı. Edinilen bilgilere göre, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde daha önceden aralarında tartışma bulunan aileler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı bıçakla göğsünden yaraladı.

ŞÜPHELİ DAMAT KISA SÜREDE YAKALANDI

Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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