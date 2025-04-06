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Bursa'da Damat, Kaynanayı Bıçakladı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından diğer aile üyeleri de darp edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakaladı.

Aileler arasında kavga: Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat, kaynanasını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde daha önceden aralarında tartışma bulunan aileler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı bıçakla göğsünden yaraladı. Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Bursa'da Damat, Kaynanayı Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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