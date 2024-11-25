Aile katliamında öldürülenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan aile katliamında öldürülenlerin cenazeleri adli tıptan alındı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yaşanan aile katliamında öldürüldükleri sonradan ortaya çıkan Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Bugün biten işlemlerin ardından ölen şahısların cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Ölenlerin nerede defnedileceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.