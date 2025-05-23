Aile İçindeki Tartışma Kanlı Bitti

Aile İçindeki Tartışma Kanlı Bitti
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, eniştesiyle tartışırken silahla yaraladı. Seken kurşunlar ablasını da yaralayarak olayda iki kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Aile içi kavgada ablasını ve eniştesini vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurdu. Seken kurşunlar zanlının ablasını da yaraladı.

Olay, 23.00 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Bingül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre F.C., henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı eniştesi O.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan zanlı eniştesi O.K.'yi yaraladı. Seken kurşunlar F.C.'nin ablası N.K.'ye de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ev içinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zanlı F.C. ise olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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