Aile içi tartışmada kan aktı: Babasını öldürdü, annesini yaraladı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde evladı tarafından bıçaklanan anne ağır yaralandı, baba hayatını kaybetti.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi yaşanan tartışma sonrasında M. A. S. İsimli genç, iş insanı Haşim Sağır'ı ve annesini bıçakla yaraladı. Yaralanan anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahelin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Haşim Sağır hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli genci gözaltına aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.