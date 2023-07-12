Aile içi şiddet zanlısı polisten saklanmak için girdiği çöp kamyonun damperinde sıkışarak hayatını kaybetti

Aile içi şiddet zanlısı polisten saklanmak için girdiği çöp aracının damperine sıkışarak hayatını kaybetti.

Polis, 40'lı yaşlarda olan adamın, Wandsworth, güneybatı Londra'da çöp toplayan belediye işçileri tarafından kamyona çöp koyduktan sonra damperi çlaıştırdıkları sırada çöp kamyonunda olduğunu söyledi.

Polis, bir evde bir kadın ve iki çocuğun şiddete maruz kaldıkları ihbarı aldı. Adam, olay yerine gelen polisten kaçtıktan sonra bulunmadı.

Pazartesi günü çöp kamyonunda bir adamın ölü bulunduğu ihbarı alan polis yaptıkları çalışmada ölen adamın kendilerinden kaçan adam olduğunu tespit etti.

Adamın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.