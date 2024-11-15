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Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

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ABD'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba'nın otopsi raporu ve ölüm nedeni ortaya çıktı.

Yeşilçam denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve kesin ölüm nedeni belli oldu.

Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

Uzun yıllar boyunca yaşamını ABD'de kızı Anjelik Calvin ile birlikte sürdüren Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami'deki evinde hayata veda etti.

69 yaşında yaşamını yitiren Tuğba'nın cansız bedeni ABD'den Türkiye'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve kesin ölüm nedeni de ortaya çıktı. Tuğba doğal sebeplere bağlı olarak hayatını kaybetti.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçti. Ölüm sebebi hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme sebebiyet vermiş" diye konuştu.

Ahu Tuğba'nın kesin ölüm nedeni belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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