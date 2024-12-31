Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınladığı bir video nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında yakalama emri çıkarttı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI
2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.
Kaynak: AA / 3.Sayfa