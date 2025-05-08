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Ahmet Minguzzi cinayeti davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısında

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısında
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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen davanın ikinci duruşması gerçekleştiriliyor. Sanıklara 24 yıla kadar hapis talep edilen davada Minguzzi'yi bıçaklayan B.B. ile tekmeleye U.B. hakkında emsal karar bekleniyor. Davanın ikinci duruşmasında önceki duruşmaya gelmeyen tanık dinlenecek.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşandı. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Minguzzi cinayetine ilişkin yürütülen davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önceki duruşmaya gelmeyen tanık dinlenecek. Suça sürüklenen çocuklar hakkında emsal karar bekleniyor.

24 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında '"Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen M.A.D ve A.Ö yakalanarak tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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