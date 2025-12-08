Haberler

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı

Güncelleme:
Futbolda 'bahis oynama' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar, tedavisinin ardından adliyede hazır edilmek üzere talimat verildi.

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademir spor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük gibi isimlerinde bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin 19 Savcı tarafından ifade işlemleri sürerken, hastanede tedavisi süren Ahmet Çakar hakkında bir gelişme yaşandı.

Gözaltı kararı kaldırıldı

Şüphelilerden Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Başsavcılıkça Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
