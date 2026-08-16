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Bitlis'te otluk yangın: 300 dönüm zarar

Bitlis'te otluk yangın: 300 dönüm zarar
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Bitlis'in Ahlat ile Tatvan ilçeleri arasındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi; yangın kontrol altına alındı, yaklaşık 300 dönüm zarar gördü, can kaybı yok.

Bitlis'in Ahlat ile Tatvan ilçeleri arasında otluk alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların bulunduğu bölgede rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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