Ahlat'ta Başboş Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Kurtarıldı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük bir çocuk, bir vatandaşın hızlı müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı ve mahalle sakinleri, başıboş köpek tehlikesine dikkat çekti.

Ahlat'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk son anda kurtarıldı... O anlar kamerada

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuğu, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ahlat'ın Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan bir grup çocuğa aniden saldıran başıboş köpekler, çocukların panik halinde kaçışmasına neden oldu. Kaçarken yere düşen küçük bir kız çocuğu, saldırgan köpeklerin hedefi oldu.

O sırada durumu fark eden bir vatandaş hızla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı ve çocuğu kurtardı. Yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına boğulan küçük çocuk, çevredekilerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek yetkililerden acil çözüm talebinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - 3.Sayfa
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