Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Nevşehir'de ahırdan kaçan bir boğa, ortalığı birbirine kattı. Zincirinden kurtularak kasaba içinde dolaşmaya başlayan kızgın boğa, park halindeki otomobile zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Bir ahırda bağlı bulunan boğa, zincirinden kurtularak ahırdan kaçtı. Bir süre kasaba içinde dolaşan ve sahibi tarafından yakalanmak için kovalanan boğa çevrede paniğe neden oldu. Uzun süre kovalanan boğa, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile zarar verdi.

YAKALANDIĞI YERDE KESİLDİ

Defalarca otomobile vuran boğa, sahipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi. Taşınması mümkün olmayan boğa yakalandığı yerde kesildi.