Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı
Güncelleme:
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı
Nevşehir'de ahırdan kaçan bir boğa, park halindeki aracı boynuzladı. Uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen boğa, ağırlığı nedeniyle taşınamayınca bulunduğu yerde kesildi.

Nevşehir'de ahırdan kaçan bir boğa, ortalığı birbirine kattı. Zincirinden kurtularak kasaba içinde dolaşmaya başlayan kızgın boğa, park halindeki otomobile zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Bir ahırda bağlı bulunan boğa, zincirinden kurtularak ahırdan kaçtı. Bir süre kasaba içinde dolaşan ve sahibi tarafından yakalanmak için kovalanan boğa çevrede paniğe neden oldu. Uzun süre kovalanan boğa, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile zarar verdi.

YAKALANDIĞI YERDE KESİLDİ

Defalarca otomobile vuran boğa, sahipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi. Taşınması mümkün olmayan boğa yakalandığı yerde kesildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

ali tartan:

Eskiden kırmızıya düşmandılar şimdi listeye sarıyı da eklemişler vah Galatasaray yazık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
