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Ahıra girmeyi başaran kurt, koyunlara böyle saldırdı

Ahıra girmeyi başaran kurt, koyunlara böyle saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da koyunların bulunduğu ahıra girmeyi başaran kurt, 2 koyunu yaralarken 1 kuzuyu da alarak girdiği yerden çıkarak kaçtı.

Bursa'da koyunların bulunduğu ahıra girmeyi başaran kurt, 2 koyunu yaralarken 1 kuzuyu da alarak girdiği yerden çıkarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece ilerleyen saatlerde koyunların bulunduğu ahıra, kurt girdi. Kurt, önüne gelen tüm koyunlara saldırırken bu sırada 2 koyun yaralandı. Bir süre boyunca saldıran kurt, kuzulardan birini alarak girdiği yerden çıkarak uzaklaştı. Koyun ahırındaki kurt saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa Bursa 3. Sayfa Haberler

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