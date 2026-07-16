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Haluk Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı

Haluk Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'inde aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, Levent'in elleri kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Levent'in ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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