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Ahbap soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'dernekler kanununa muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi.

Haluk Levent hakkında 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve 'örgüt üyeliği' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınmıştı. İlk etapta yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, ikinci dalga operasyonda ise gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındıkları öğrenilmişti. Böylece gözaltı sayısı 37'ye yükselmişti.

Gözaltı sayısı 38'e yükseldi

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, polis ekiplerince bir şüpheli şahıs daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 38'e yükseldi. Başsavcılıkça konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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