Haberler

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik 'Dernekler Kanunu'na muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 22'ye çıktı. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 4 firari için operasyonlar devam ediyor.

Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. Firari 4 kişinin yakalanması için ise operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent de dahil 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden Haluk Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce dün Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap Derneği'nin İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli, dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Savaşa girmemize ramak kalmış
Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'ye sahip çıktı

Antalyaspor ve Konyaspor'un eski yıldızından Mbappe'ye açık destek
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da

Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı

21 yaşındaki kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulundular