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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 23'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 38 şüpheliden 23'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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