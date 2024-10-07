"Ağrım var" deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı
Bir iş yerinde çalışırken ayağı kayıp düşen bir adamın düşüşünü kimse fark etmedi. Düşüşünün fark edilmediğini anlayan adam, durumu saklamak için çömeliyormuş gibi yaptı. Ancak gün içinde ağrıları başlayınca durumdan şüphelenen iş arkadaşları güvenlik kameralarını inceledi ve gerçek ortaya çıktı.
Çalıştığı iş yerinde ayağı kayıp yere düşen adamı kimse fark etmedi. Düşüşünün görülmediğini fark eden adam olayı bozuntuya vermemek için yerde çömeliyormuş gibi yaptı. Gün içinde ağrısı olduğunu söyleyince, durumdan şüphelenen iş arkadaşları güvenlik kameralarını inceledi ve gerçek ortaya çıktı.