Üye Girişi
Haberler

"Ağrım var" deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir iş yerinde çalışırken ayağı kayıp düşen bir adamın düşüşünü kimse fark etmedi. Düşüşünün fark edilmediğini anlayan adam, durumu saklamak için çömeliyormuş gibi yaptı. Ancak gün içinde ağrıları başlayınca durumdan şüphelenen iş arkadaşları güvenlik kameralarını inceledi ve gerçek ortaya çıktı.

Çalıştığı iş yerinde ayağı kayıp yere düşen adamı kimse fark etmedi. Düşüşünün görülmediğini fark eden adam olayı bozuntuya vermemek için yerde çömeliyormuş gibi yaptı. Gün içinde ağrısı olduğunu söyleyince, durumdan şüphelenen iş arkadaşları güvenlik kameralarını inceledi ve gerçek ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahim Efe - 3.Sayfa

İş Dünyası İş Kazası 3-sayfa Güncel Yaşam

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor
Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
500

Yorumlar (24)

Ankaragüçlü:

Haber değil bu arkadaş ne var bunda

256
5
yanıtYanıtla
Aslan Bey:

Eeee

189
1
yanıtYanıtla
Cesur:

Tüm Türkiye bu adamın ağrılarının neden olduğunu meraktan çatlamıştı zaten.Bunu haber diye insanlara sunuyorsunuz ya pes yani

164
5
yanıtYanıtla
Umut Bingöl:

Eeeeee

130
3
yanıtYanıtla
cem altınkaynak:

Bunun neresi haber niteliği taşıyor bunu yayınlarken hiç kendine sordun mu

100
2
yanıtYanıtla
masteng aston:

Muthis bir habercilik bravo.

79
2
yanıtYanıtla
mesut:

İş yerinde düşmek yasakmış ve düştüğü için ceza falan mı aldı ? Sonra ne oldu?

64
1
yanıtYanıtla
yusuf:

haberi yazan arkadaş birazcık malcık heralde :D

60
1
yanıtYanıtla
Mustafa Çağatay AKBAŞ:

habercilik bitti

40
1
yanıtYanıtla
Muhammed Sa:

Sayfa ice tirtiyor yakinda kacacak herkes:)

30
1
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.