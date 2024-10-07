"Ağrım var" deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı

Çalıştığı iş yerinde ayağı kayıp yere düşen adamı kimse fark etmedi. Düşüşünün görülmediğini fark eden adam olayı bozuntuya vermemek için yerde çömeliyormuş gibi yaptı. Gün içinde ağrısı olduğunu söyleyince, durumdan şüphelenen iş arkadaşları güvenlik kameralarını inceledi ve gerçek ortaya çıktı.