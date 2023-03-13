Ağrı ve Van'da 80 personelle kaçakçılık operasyonu

Ağrı ve Van'da 80 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 2 milyon 150 bin TL değerinde kaçak malzeme ve silah ele geçirildi.

Ağrı ve Van'da 80 polisin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 2 milyon 150 bin TL değerinde kaçak malzeme ve silah ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye getirilen cep telefonlarının Patnos ilçesinde piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilere yönelik 6 aylık takip ve çalışma sonucunda Ağrı ve Van'da toplam 14 adrese 80 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Y., Ö.N., M.N., H.Y., M.İ., M.N.G. ve S.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 2 milyon 150 bin TL değerinde 255 adet gümrük kaçağı telefon, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 208 adet 9 mm tabanca fişeği, 102 adet av tüfeği fişeği, 10 adet ses fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet IMEI klonlama aparatı ve klonlama işlemlerinde kullanılan laptop ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılardan H.Y., Ö.N. ve M.İ. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AĞRI