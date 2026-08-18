Ağrı'da havai fişek ve silah kullanımına sıkı düzenleme

Ağrı Valiliği, düğün, bayram ve çeşitli kutlamalarda kullanılan havai fişek, maytap, torpil gibi piroteknik maddeler ile ateşli silahların oluşturduğu tehlikelerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir genel emir yayımladı.

Vali Dr. Önder Bozkurt'un imzasını taşıyan ve 7 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle, il genelinde gerçekleştirilen düğün ve benzeri etkinliklerde güvenlik ve kamu düzenine yönelik tedbirler artırıldı.

Havai fişek için 48 saat önceden izin şartı

Yeni düzenlemeye göre havai fişek kullanmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların, etkinlik tarihinden en az 48 saat önce Valilik veya Kaymakamlıklara dilekçeyle başvurması gerekiyor. Havai fişeklerin ise yalnızca "A" sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesine sahip uzman kişiler tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

Saat 22.00'den sonra havai fişek yasak

Gürültü ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla havai fişek kullanımına da saat sınırlaması getirildi. Buna göre havai fişekler yalnızca 20.00 ile 22.00 saatleri arasında kullanılabilecek. Saat 22.00'den sonra ise herhangi bir gerekçeyle havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.

Bazı bölgelerde tamamen yasak

Genel emir kapsamında güvenlik açısından hassas bölgelerde piroteknik madde kullanımı tamamen yasaklandı. Bu kapsamda Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı yaklaşım hatları, yakıt istasyonları, doğalgaz şebekelerinin bulunduğu alanlar, ormanlık bölgeler ve kamuya ait parklarda havai fişek ve benzeri piroteknik maddelerin kullanılması yasaklandı.

Düğünlerde silah kullanımına karşı sorumluluk genişletildi

Düğün ve benzeri organizasyonlarda silahla havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla düğün sahipleri ve işletmeciler açısından da sorumluluk getirildi. Ateşli silah veya kurusıkı tabanca kullanılması halinde yalnızca silahı ateşleyen kişi değil, durumu kolluk birimlerine bildirmeyen düğün sahipleri ve düğün salonu işletmecileri de sorumlu tutulabilecek.

Havai fişek satışına da düzenleme

Valilik, piroteknik maddelerin yetkisiz kişiler tarafından satışını da yasakladı. Havai fişek ve benzeri maddelerin bakkal, market ve kırtasiye gibi işletmelerde satılmasına izin verilmeyecek. Bu ürünlerin satışı yalnızca gerekli izin ve belgelere sahip av bayileri tarafından gerçekleştirilebilecek.

Kurallara uymayanlara idari ve adli işlem

Genel emirde yer alan hükümlere aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak. Eylemin niteliğine göre ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem de başlatılabilecek.

Ağrı Valiliği tarafından yayımlanan genel emir, il genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, gürültü kirliliğinin azaltılması ve özellikle düğünlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yürürlüğe konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı