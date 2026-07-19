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Patnos'ta hafif ticari taksi ile ot yüklü traktör çarpıştı: 3 yaralı

Patnos'ta hafif ticari taksi ile ot yüklü traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari taksi ile ot yüklü traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gresor mevkiinde hafif ticari taksi ile ot yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, hafif ticari taksinin sürücüsü Y.Z. ile araçta bulunan iki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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