Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu silahla yaralama olayına karıştı
Ankara Çankaya'da DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, silahla yaralama olayına karıştı. Suç aleti tabancayla polise teslim olan Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.
Ankara'da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.'yi silahla yaraladı.
Olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi.