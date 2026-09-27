Ağrı Küpkıran'da caminin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Ağrı Küpkıran'da caminin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi'nde bulunan bir caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında çatıdan yoğun duman yükseldi ve çevrede kısa süreli panik yaşanırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti; yangının çıkış nedeni ve hasar araştırılıyor.
Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi'nde bulunan bir caminin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği camide yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi'nde bulunan caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında caminin çatısından yoğun duman yükselirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yangının çıkış nedeni ve camide meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.