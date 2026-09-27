Ağrı Küpkıran'da caminin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi'nde bulunan bir caminin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği camide yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ağrı'nın Küpkıran Mahallesi'nde bulunan caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında caminin çatısından yoğun duman yükselirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yangının çıkış nedeni ve camide meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı