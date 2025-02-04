Ağrı Jandarmasından Trafik Denetimi: 16 Araç Men Edildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı personelleri trafikte güvenliği sağlamak amacıyla araçları denetledi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, il genelinde gerçekleştirdiği kontrol ve denetimlerde önemli bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmalarda, toplamda 1.403 araç ve 1.628 şahıs denetimden geçti. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimlerde, 16 kişi trafikten men edildi. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan 51 kişiye ise idari para cezası uygulandı. - AĞRI