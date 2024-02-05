Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Dolandırıcılık Suçlarına Karşı Vatandaşları Bilgilendiriyor

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Eleşkirt ilçesinde dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin, ilçede halkın yoğun olarak bulunduğu market, kahvehane, cami gibi yerlere, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 'Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin' ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) 'Vatandaşın Yanında, Yakınında, Yardımında' broşürleri astığı belirtildi. Ayrıca, cadde ve sokaklarda vatandaşlara el broşürleri dağıtılarak, dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak, dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalığı artırmak, suçların önlenmesi, vatandaşların maddi zarara uğramasının önüne geçebilmek adına bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI