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Ağrı Doğubayazıt'ta buzlanma nedeniyle 3 araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Ağrı Doğubayazıt'ta buzlanma nedeniyle 3 araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinde Suluçam yol ayrımında buzlanma nedeniyle 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Suluçam yol ayrımında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Kazada yaralanan A.D., ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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