Haberler

Ağrı'da yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ağrı'da yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüpheli olarak durdurulan yolcu otobüsünün içerisinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta el konuldu. Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı