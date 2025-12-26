Ağrı'da yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüpheli olarak durdurulan yolcu otobüsünün içerisinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta el konuldu. Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI