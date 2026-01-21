Tutak'ta trafik kazası çok sayıda yaralı var

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı bağlı Otluca köyü mevkiinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu otobüsü ile et taşıyan kamyonetin olumsuz hava şartlarından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonıcu kaza meydana geldi. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından 112 acil müdahale ekibine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ambulans ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI