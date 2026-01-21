Haberler

Tutak'ta trafik kazası çok sayıda yaralı var


Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Otluca köyü mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile et taşıyan kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu birçok kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı bağlı Otluca köyü mevkiinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu otobüsü ile et taşıyan kamyonetin olumsuz hava şartlarından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonıcu kaza meydana geldi. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından 112 acil müdahale ekibine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ambulans ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
