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Ağrı'da Yol Kontrolünde Bin 376 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da yol kontrol uygulamalarında yapılan aramalarda bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bin 376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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