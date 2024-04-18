Ağrı'da Yaralı Halde Bulunan Şahin Tedavi Altına Alındı

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından 1Doğubayazıt ilçesinde yapılan devriye faaliyeti esnasında bitkin halde yaralı bir şahin kuşuna rastlanıldı. Yaralı haldeki ahin kuşu, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı. - AĞRI