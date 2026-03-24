Ağrı'da 8,3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir çekici ve dorsede yapılan aramada 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İran'dan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen aracı takibe aldı.

Ekiplerce il merkezinde durdurulan çekici ve dorsede gerçekleştirilen aramada, tüpler içerisine gizlenmiş toplam 108 paket halinde 8 kilo 300 gram metamfetamin bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.R., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

