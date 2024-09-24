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Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 33 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişiyi gözaltına alarak tutuklattı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde il merkezinde bir araçta yolcu olarak bulunan 3 şahsın üst aramasında 33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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