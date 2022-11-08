- Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi

AĞRI - Ağrı'nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.

İki Tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle

AĞRI

1. MUHLİSE IŞIK

2. HAKAN ÇELİK

3. İBRAHİM YİĞİT

4. CEVHER DAYAN -

5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ -

6. ŞAVAŞ ÇEMREK

7. SABAHATTİN KAPICI

8. SÜLEYMAN ÖZER

PATNOS

9. ORHAN UYUMAZ

10. EYYÜP İLTER

HAMUR

11. ONUR CAN ELÇİ

12. ZEHRA DUMAN

13. MEHMET LATİF IŞIK

14. GİRGÜN ÖZBEK

TUTAK

15. ALİ EREN DİLMAÇ

16. ZEYNEP DİLMAÇ

17. YUSUF DİLMAÇ

18. SERHAT KISA

DOĞUBEYAZIT

19. BİRSEN ÇİFTÇİ

20. MAKBULE ÖZER

21.