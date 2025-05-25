Ağrı'da Trafik Kazası: Kesan Köyü Muhtarı Fırat Öztürk Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Trafik Kazası: Kesan Köyü Muhtarı Fırat Öztürk Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kesan köyü muhtarı Fırat Öztürk hayatını kaybetti. Otomobilinin devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada, sağlık ekipleri Öztürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kesan köyü muhtarı Fırat Öztürk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Yukarı Kargalık köyü mevkiinde meydana geldi. Kesan köyü muhtarı Fırat Öztürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fırat Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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