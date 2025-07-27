Ağrı'da Trafik Kazası: Kamyonet ve Biçerdöver Çarpıştı

Ağrı'da kamyonet ile biçerdöverin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Ç. yönetimindeki 16 BHN 987 plakalı kamyonet, Ağrı istikametine gitmek isterken Karayazı Kavşağı'nda Patnos yönünden Ağrı istikametine seyreden Hasan K. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Yunus Ç. ile yolcu Ümarettin Ç. yaralandı. Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI