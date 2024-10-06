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Ağrı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Ağrı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Ergözü köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Ergözü köyü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YS 3179 plakalı araç ile 06 DRC 143 plakalı araç Ergözü köyü kavşağında çarpıştı. Kazada, 34 YS 3179 plakalı araç takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Sağlık ekipleri, yaralı Abdullah T., Mehmet Nuri B. (65), Salih B. (58), Filiz B. (52), Mehmet Ö. (30), Bülent P. (28) ve Önder B.'ye (43) olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eleşkirt trafik Kaza

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