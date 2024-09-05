Ağrı'da Tırda 2 Bin 900 Adet Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada 2 bin 900 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bulunan bir tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada kabin içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin 900 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI