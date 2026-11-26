Ağrı'da sobayı tutuşturmak için kullanılan tiner alev aldı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kooperatif dükkanlarında, sobayı yakmak için beze dökülen tinerin alev almasıyla patlama oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ağrı'da sobayı yakmak için kullanılan tinerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Olay, Vali Kutlu Aktaş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kooperatif dükkanlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atık yağ kullanılarak ısı sağlanan sobaları yakmak isteyen iş yeri çalışanları, ateşleme işlemi için bir beze tiner döktü. Beze fazla miktarda tiner dökülmesi üzerine aniden alev alan tiner patlamaya neden oldu.
Patlamada vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.