Ağrı'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişi, silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, firari cinayet şüphelisi M. Tunç'u yakalamak için çalışma başlattı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kişi, silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaraladı.

Cami Mahallesi'nde ikamet eden ve aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine gelen M. Tunç ile aile bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

M. Tunç, silahla karısı B. Tunç, kayınbiraderi F. Tunç ile eşi N. Tunç ve kayınvalidesi H. Tunç'u yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F. Tunç olay yerinde, B. Tunç ise kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan N. Tunç ile H. Tunç'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, firari cinayet şüphelisi M. Tunç'u yakalamak için çalışma başlattı.