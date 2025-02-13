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Ağrı'da Siber Suçlarla Mücadele Semineri Düzenlendi

Ağrı'da Siber Suçlarla Mücadele Semineri Düzenlendi
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Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlediği seminerde katılımcılara güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık gibi konularda eğitim verdi.

Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla seminer düzenledi.

Siberay programı kapsamında, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 80 kişiye, "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Risk ve Tehditler", "Siber Zorbalık", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Dijital Okur Yazarlık" gibi önemli konularda eğitim verildi.

Eğitimle, katılımcıların interneti daha güvenli bir şekilde kullanmaları ve siber suçlar konusunda daha bilinçli olmaları hedeflendi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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