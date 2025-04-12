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Ağrı'da PKK/KCK Üyesi Şüpheli Yakalandı

Ağrı'da PKK/KCK Üyesi Şüpheli Yakalandı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ateşli silah bulundurduğu bildirildi.

Ağrı'da düzenlenen operasyonla, PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen ve ateşli silah bulunduran şüpheli yakalandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tutak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Ateşli Silah ve Mermi Bulundurma suçlarından aranan bir şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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