Ağrı'da Murat Nehri'ne uçan pikaptaki 5 kişi yaralı kurtarıldı

Güncelleme:
Ağrı'nın Fırat Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Murat Nehri'ne düşen pikaptaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ağrı'nın merkez ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap Murat Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan 2'si Türk, 3'ü Afgan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, nehre düşen araçtaki 5 kişiyi yaralı halde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
