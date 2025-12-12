Ağrı'da Murat Nehri'ne uçan pikaptaki 5 kişi yaralı kurtarıldı

Ağrı'da kontrolden çıkarak Murat Nehri'ne düşen pikaptaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar AFAD ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ağrı'nın merkez ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap Murat Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan 2'si Türk, 3'ü Afgan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, nehre düşen araçtaki 5 kişiyi yaralı halde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI