Ağrı'da Park Halindeki Araçta 177 Kilo Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde park halindeki bir araçta 177 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan aramada iki adet kamyon lastiği içerisinde bulunan uyuşturucu madde ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'da park halindeki araçta 177 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yaptığı aramada, park halindeki bir araçta 2 adet kamyon lastiği içerisinde 177 kilo sıvı metamfetamin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz" ifadesine yer verildi. - AĞRI