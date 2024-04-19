Ağrı'da öğrencilere 23 Nisan kutlaması yapıldı

Ağrı'da jandarma personelince öğrenciler ziyaret edilerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ları kutlandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, Tutak İlçesi Damlakaya İlkokulunda 30 öğrenci, 3 öğretmen ve 15 veli olmak üzere, toplam 48 kişinin katılımı ile 'Mahremiyet' konusunda eğitim verildi. KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Verilen eğitimin ardından öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, öğrencilere çeşitli hediyeler verilip pasta kesildi. - AĞRI