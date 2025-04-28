İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Ağrı'da Motorlu Taşıtlar Sınavında Kopya Düzeneklerine Operasyon

Ağrı'da Motorlu Taşıtlar Sınavında Kopya Düzeneklerine Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavına yönelik kopya düzeneği kullanan 11 kişi hakkında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kopya düzeneği ve yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavına girecek kişilerin üzerlerine kopya düzeneği yerleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, motorlu taşıtlar sınavında kopya düzeneği kullanarak usulsüzlük yaptığı belirlenen 11 kişiye ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 adet para sayma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 825 lira para, 19 adet taşınabilir modem, 17 adet kulak içine takılan mini gizli kulaklık, 8 adet mini gizli kamera, 8 adet siyah renkli kablo düzenekli atlet, 25 adet ince batarya, 6 adet elektronik devre kartı, 6 adet cep telefonu, 6 adet flaş bellek, 1 adet e-imza, 2 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 1 adet kart okuyucu, 2 adet joker adaya ait olduğu değerlendirilen vesikalık fotoğraf, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet ehliyet fotokopisi ve 1 adet noter onaylı imza beyannamesi ele geçirildi.

Operasyon dahilinde 8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.