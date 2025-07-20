Ağrı'da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ağrı'da bir minibüs, 14 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Ağır yaralanan İslam İ., hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da minibüsün çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Abdurrahman H. yönetimindeki 55 JG 347 plakalı minibüs, Ağrı il merkezinden Doğubayazıt ilçesi istikametine seyir halindeyken, Eski Van Kavşağı'na geldiği esnada, kavşakta 14 yaşındaki İslam İ.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İslam İ., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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